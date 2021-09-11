وزير خارجية سوريا يؤكد ضرورة احترام سيادة بلاده ورفض التدخل الأجنبي

دمشق - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ضرورة احترام السيادة السورية ورفض التدخل الخارجي في الشؤون الداخلية لسوريا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن ذلك جاء خلال لقاء المقداد اليوم السبت، مع جير بيدرسون المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا والوفد المرافق له.

وتطرق الجانبان إلى تطورات الوضع على الساحة الدولية وانعكاس ذلك على الأوضاع في الشرق الأوسط حيث أكد الوزير المقداد على ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في إطار علاقاتها الدولية وخاصة لجهة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ومحاولة فرض أجندات خارجية ضد مصلحة وإرادة شعوب هذه الدول.

وبخصوص الوضع في سوريا.. تحدث المبعوث الخاص عن المحاولات التي يقوم بها على المستويين الدولي والإقليمي مستعرضاً نتائج اللقاءات التي عقدها خلال الفترة الماضية.

أما بخصوص لجنة مناقشة الدستور.. فقد أكد الجانبان أهمية ضمان عدم التدخل الخارجي في عمل هذه اللجنة وأن يتم ذلك بقيادة وملكية سوريا حيث شدد الوزير المقداد على أن اللجنة منذ أن تشكلت وانطلقت أعمالها باتت سيدة نفسها وهي التي تناقش وتعالج التوصيات التي يمكن أن تخرج بها وكيفية سير أعمالها مع التأكيد على أن الشعب السوري هو صاحب الحق الحصري في تقرير مستقبل بلاده.