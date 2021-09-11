السودان: العثور على جثمان قتيل رابع من طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة

الخرطوم- أ ش أ:

أعلنت القوات المسلحة السودانية العثور على جثمان قتيل رابع من طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة، المكون من طيارين اثنين وفنيين اثنين.

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت الأربعاء الماضي على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني.

وأضحت القوات المسلحة السودانية، في تصريح صحفي اليوم السبت، أنه تم العثور على جثمان الشهيد الجندي وائل نادر الخير.

وكان تم العثور، في وقت سابق، على جثامين مقدم طيار ونقيب طيار ومساعد فني جوي.

وأشارت القوات المسلحة السودانية، إلى أنه ستتم محاولة إخلاء الطائرة المنكوبة بواسطة التصنيع الحربي.