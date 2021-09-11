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وزير الخارجية الروسي: سفارتنا في أفغانستان مستمرة في العمل

11:05 ص السبت 11 سبتمبر 2021
وزير الخارجية الروسي: سفارتنا في أفغانستان مستمرة في العمل

سيرجي لافروف

موسكو- أ ش أ:

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن السفارة الروسية لدى أفغانستان لا تزال مستمرة في العمل وبأن روسيا عمدت إلى تنظيم طاقم السفارة.

وقال لافروف في منتدى للصحافة الحديثة: "سفارتنا مستمرة في العمل، لقد قمنا بترتيب موظفيها. غادر جميع أفراد الأسرة تقريبًا، أي النساء والأطفال. ومع ذلك، لا يزال أعضاء الفريق القادرون على القتال موجودون هناك، وهم يزودوننا بمعلومات مفيدة للغاية نعتمد عليها خلال الاتصالات مع شركائنا الأجانب"، وفق ما نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية، السبت.

وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لسحب قواتها من أفغانستان، شرعت طالبان في عملية هجومية واسعة النطاق وأعلنت 6 سبتمبر سيطرتها على البلاد بأكملها. وشكلت طالبان فيما بعد حكومة مؤقتة تتكون فقط من أعضاء الحركة.

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سيرجي لافروف أفغانستان روسيا وزارة الخارجية الروسية

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