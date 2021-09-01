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إسرائيل تنتقد خطط أمريكا لإعادة فتح قنصلية واشنطن بالقدس

10:11 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
إسرائيل تنتقد خطط أمريكا لإعادة فتح قنصلية واشنطن بالقدس

وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد

واشنطن - (د ب أ)

انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، خطط الولايات المتحدة لإعادة فتح القنصلية الأمريكية بالقدس والتي تولت الاتصالات مع الفلسطينيين، وحذر من أن ذلك من شأنه أن يهدد الائتلاف الحكومي الهش في إسرائيل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لابيد قوله اليوم الأربعاء: "نعتقد أنها فكرة سيئة. أخطرنا الأمريكيين أننا نعتقد أنها فكرة سيئة".

وأضاف الوزير: "نعتقد أن هذا قد يزعزع استقرار الحكومة، ولا اعتقد أن الإدارة الأمريكية تريد لهذا أن يحدث".

كانت الإدارة الأمريكية السابقة، بقيادة دونالد ترامب، دمجت القنصلية مع السفارة الأمريكية التي قررت نقلها من تل أبيب إلى القدس التي اعترفت بها واشنطن عاصمة لإسرائيل، مما ترتب عليه أن قطع الفلسطينيون علاقاتهم مع الأمريكيين.

ويريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة للدولة التي يسعون إلى إقامتها مستقبلاً.

وتعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بإعادة الاتصالات مع الفلسطينيين. ولم تعلق السفارة الأمريكية في إسرائيل على تصريحات لابيد على الفور.

وزير الخارجية الإسرائيلي قنصلية واشنطن بالقدس إسرائيل أمريكا

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