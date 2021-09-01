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الحكومة اليونانية توقف أكثر من 5 آلاف موظف بالمجال الطبي من غير الملقحين

08:42 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الحكومة اليونانية توقف أكثر من 5 آلاف موظف بالمجال الطبي من غير الملقحين

اليونان

اليونان - (أ ش أ)

أصدرت الحكومة اليونانية قرارات بوقف ما مجموعة 5 آلاف و895 من مقدمي الرعاية الصحية في المستشفيات غير الملقحين، حيث دخل قانون حكومي حيز التنفيذ، اليوم الأربعاء.

وذكرت صحيفة "كاثميريني" اليونانية، أن لجنة الإيقاف التابعة لمجلس الدولة وهي المحكمة الإدارية العليا في اليونان، رفضت الطلبات المقدمة من قبل العاملين في المجال الطبي والتمريضي وغيرهم من العاملين بالمستشفى، التي تطلب تعليق قرار الحكومة الذي يفرض تلقيح جميع الموظفين في نظام الرعاية الصحية الوطني ووقف من يرفضون الحصول على لقاح ضد فيروس كورونا.

وبلغت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا في اليونان 13 ألفًا و743 حالة، فيما وصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بداية الوباء إلى 590 ألفًا و832 شخصًا.

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اليونان الحكومة اليونانية لقاح كورونا فيروس كورونا

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