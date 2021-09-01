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الصحة العالمية: تونس حققت نتيجة استثنائية بتطعيم 1.6 مليون مواطن خلال 3 أيام

07:28 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
الصحة العالمية: تونس حققت نتيجة استثنائية بتطعيم 1.6 مليون مواطن خلال 3 أيام

منظمة الصحة العالمية

تونس - (أ ش أ)

أكد مكتب منظمة الصحة العالمية بتونس، اليوم الأربعاء، أن أكثر من مليون و600 ألف شخص في تونس تلقوا اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الوطنية المفتوحة الثلاثة للتلقيح في 8 و15 و29 أغسطس الماضي.

واعتبرت منظمة الصحة العالمية، في بيان أصدرته اليوم، أن تلقيح 1,6 مليون مواطن خلال ثلاثة أيام هي نتيجة استثنائية ودليل على ديناميكية والتزام مختلف الجهات لمجابهة الأزمة الصحية بفعالية والتصدي لجائحة كورونا.

ولفتت المنظمة، إلى أن أكثر من 35 في المائة من التونسيين تلقوا على الأقل الجرعة الأولى من اللقاح فيما بلغ عدد التونسيين الذين استكملوا الحصول على اللقاح 20 بالمائة، مؤكدة أن تونس تتقدم بذلك نحو بلوغ هدفها المتمثل في تلقيح 50 بالمائة من التونسيين بحلول أواخر شهر أكتوبر المقبل.

هذا المحتوى من

منظمة الصحة العالمية تونس فيروس كورونا لقاح كورونا

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