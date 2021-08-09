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حصيلة إصابات كورونا بإفريقيا تتخطى 7.745 مليون حالة

09:35 م الإثنين 09 أغسطس 2021
حصيلة إصابات كورونا بإفريقيا تتخطى 7.745 مليون حالة

فيروس كورونا في أفريقيا

أديس أبابا - (أ ش أ):

أكدت "المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها" أن عدد إصابات كورونا المسجلة لدى الدول الأعضاء منذ بدء الجائحة وصل إلى 7 ملايين و745 ألف إصابة مؤكدة، و177 ألف وفاة بينما تعافى 6 ملايين و145 ألف شخص.

وأوصت "المراكز الإفريقية"، اليوم الاثنين، الدول الاعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، والمتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، بجانب ترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يشار إلى أن نسبة تحصين سكان القارة بلقاح كورونا بلغت حتى الآن 1.58 في المائة، فيما أظهرت أحدث إحصائية للاتحاد الإفريقي أن نسبة من تلقى جرعة واحدة بلغت 1.71 في المائة من سكان القارة، فيما بلغت نسبة من تلقى جرعتين 1.56 في المائة فقط، كما أوضحت الإحصائية أن المغرب شهد تحصين 28 في المائة من السكان، بينما بلغت نسبة التحصين في جنوب إفريقيا 0.57 في المائة، ونيجيريا 0.68 في المائة، وتونس 8.71 في المائة.

يذكر أن "المراكز الإفريقية" تدعم كافة بلدان القارة على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

هذا المحتوى من

Asha
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