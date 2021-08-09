"يونيسيف" تعرب عن قلقها من مقتل ما لايقل عن 27 طفلا في أفغانستان

جنيف - أ ش أ

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" لممثلها في أفغانستان "هيرفي لودفيك دى ليس" عن صدمتها من التصعيد السريع للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى مقتل ما لايقل عن 27 طفلا وأصيب 136 آخرون خلال 72 ساعة أغلبهم في مقاطعة قندهار ولاية خوست وبكتيا.

واشارت المنظمة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن الأطراف المتحاربة تتجاهل حماية الأطفال وأن تلك الفظائع دليل على الطبيعة الوحشية للعنف وحجمه في أفغانستان والذي يفترس الأطفال الضعفاء بالفعل.

كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بأن الجماعات المسلحة تجند الأطفال بشكل متزايد في النزاع، وأن العديد من الفتيان والفتيات يعانون من الصدمة الشديدة وهم يشهدون الفظائع التي ترتكب ضد أسرهم في مجتمعاتهم.

وحثت المنظمة المشاركين في جهود الوساطة على ضرورة الضغط على الأطراف المتحاربة للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الأطفال.