Masrawy logo white

"يونيسيف" تعرب عن قلقها من مقتل ما لايقل عن 27 طفلا في أفغانستان

03:55 م الإثنين 09 أغسطس 2021
"يونيسيف" تعرب عن قلقها من مقتل ما لايقل عن 27 طفلا في أفغانستان

يونيسيف

جنيف - أ ش أ

أعربت منظمة الأمم المتحدة للطفولة " يونيسيف" لممثلها في أفغانستان "هيرفي لودفيك دى ليس" عن صدمتها من التصعيد السريع للانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في أفغانستان، مشيرة إلى مقتل ما لايقل عن 27 طفلا وأصيب 136 آخرون خلال 72 ساعة أغلبهم في مقاطعة قندهار ولاية خوست وبكتيا.

واشارت المنظمة - في بيان اليوم الاثنين - إلى أن الأطراف المتحاربة تتجاهل حماية الأطفال وأن تلك الفظائع دليل على الطبيعة الوحشية للعنف وحجمه في أفغانستان والذي يفترس الأطفال الضعفاء بالفعل.

كما أعربت عن قلقها البالغ إزاء تقارير تفيد بأن الجماعات المسلحة تجند الأطفال بشكل متزايد في النزاع، وأن العديد من الفتيان والفتيات يعانون من الصدمة الشديدة وهم يشهدون الفظائع التي ترتكب ضد أسرهم في مجتمعاتهم.

وحثت المنظمة المشاركين في جهود الوساطة على ضرورة الضغط على الأطراف المتحاربة للوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه الأطفال.

هذا المحتوى من

يونيسيف منظمة الأمم المتحدة للطفولة أفغانستان جنيف

الخبر التالى:

انفجار محطة طاقة في جنوب أفريقيا بعد أسبوع من بدء تشغيلها

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا