الاحتلال الاسرائيلي يقصف عدة مواقع في قطاع غزة ويلحق أضرارا بالممتلكات

رام الله- (أ ش أ):

شنت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم السبت، سلسلة غارات على عدد من المواقع شرق مدينة غزة وشمال القطاع، وألحقت أضرارا بممتلكات المواطنين.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن طائرة حربية إسرائيلية قصفت بصاروخين على الأقل موقعا شرق حي التفاح شرق مدينة غزة، ما ألحق دمارا بها وبالممتلكات المجاورة دون أن يبلغ عن إصابات في صفوف المواطنين.

وقصفت طائرة حربية بصاروخين موقعا شرق بلدة جباليا شمالا، وأوقعت به أضرارا جسيمة، حيث هرعت مركبات الإطفاء للمكان، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما قصفت طائرة حربية موقعا شمال بلدة بيت لاهيا شمالا، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية به، وبممتلكات المواطنين المجاورة.

وزعم جيش الاحتلال أن القصف جاء ردا على إطلاق بالونات من غزة صوب المستوطنات والمواقع الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.​