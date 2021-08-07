Masrawy logo white

الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 وفاة

07:56 ص السبت 07 أغسطس 2021
الهند تسجل أكثر من 38 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و617 وفاة

أرشيفية

نيودلهي- (أ ش أ):
سجلت الهند 38 ألفا و628 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى 31 مليونا و895 ألفا و385 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية - وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم السبت - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 617 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 427 ألفا و371 شخصا.

وأفادت بأن 40 ألفا و17 حالة تماثلت للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المتعافين 31 مليونا و55 ألفا و681 حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند 412 ألفا و153 حالة.​

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

الصين: تسجيل 107 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
51

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

101

متعافون اليوم

284523

إجمالي الإصابات

16557

إجمالي الوفيات

232280

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا