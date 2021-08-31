ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في العالم إلى 217 مليونا و69 ألفا و368 حالة

واشنطن-(أ ش أ):

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 217 مليونا و69 ألفا و368 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و509 آلاف و465 حالة.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 39 مليوناً و53 ألفاً و852 حالة حتى الآن.​