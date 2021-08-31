Masrawy logo white

ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في العالم إلى 217 مليونا و69 ألفا و368 حالة

08:34 ص الثلاثاء 31 أغسطس 2021
ارتفاع حصيلة إصابات كورونا في العالم إلى 217 مليونا و69 ألفا و368 حالة

أرشيفية

واشنطن-(أ ش أ):

قالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 217 مليونا و69 ألفا و368 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الثلاثاء - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت أربعة ملايين و509 آلاف و465 حالة.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 39 مليوناً و53 ألفاً و852 حالة حتى الآن.​

هذا المحتوى من

كورونا حول العالم جامعة جونز هوبكنز فيروس كورونا

الخبر التالى:

تقرير: عباس طلب من جانتس رفات فلسطينيين ووقف عنف المستوطنين

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
263

إصابات اليوم

6

وفيات اليوم

331

متعافون اليوم

288162

إجمالي الإصابات

16727

إجمالي الوفيات

238580

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا