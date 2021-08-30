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ميركل وماكرون يبحثان الخروج الآمن من أفغانستان

08:56 م الإثنين 30 أغسطس 2021
ميركل وماكرون يبحثان الخروج الآمن من أفغانستان

ميركل وماكرون

برلين - (د ب أ)

أجرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وذلك قبل وقت قصير من تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار بخصوص الخروج الآمن من أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت اليوم الاثنين أن المكالمة الهاتفية تركزت على مسألة خروج مواطنين وموظفين محليين وأشخاص محتاجين للحماية حتى بعد انتهاء عمليات الإجلاء الأخيرة من مطار كابول.

وأضاف زايبرت أن الجانبين "اتفقا على الحاجة الملحة إلى تحرك منسق بشكل وثيق للمجتمع الدولي في هذا الشأن. وقد بحث الجانبان في ضوء ذلك تنفيذ القرارات الأخيرة لمجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى والأفكار الخاصة بهذا الموضوع داخل الأمم المتحدة".

وتابع زايبرت أن ميركل وماكرون اتفقا على ضرورة إعطاء أولوية خاصة لتقديم مساعدات إنسانية وتوفير إمدادات للاجئين في المنطقة عن طريق الأمم المتحدة، "كما ناقشت المستشارة الألمانية والرئيس الفرنسي أساليب محتملة لمغادرة الأطقم الدبلوماسية والتي أصبحت ضرورية نظرا للوضع الأمني".

من جانبه، قال متحدث باسم الخارجية الفرنسية: "هدفنا المشترك هو مواصلة الإجلاء الإنساني لكل النساء والرجال الذين أصبحوا مهددين بسبب عملهم ويرغبون في مغادرة البلاد، وذلك باستخدام كل الوسائل الممكنة ولاسيما ضمان إعادة الفتح السريع والآمن لمطار كابول".

وأضاف المتحدث: "وسيخدم هذا الغرض لقاء اليوم في إطار مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ومجلس الأمن الدولي حيث سنطرح قرارا بهذا الشأن بالمشاركة مع الولايات المتحدة وألمانيا والمملكة المتحدة".

أنجيلا ميركل إيمانويل ماكرون أفغانستان مجلس الأمن الدولي حركة طالبان

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