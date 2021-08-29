بريطانيا تسجل 33 ألفا و196 إصابة جديدة بفيروس كورونا

لندن - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة البريطانية تسجيل 33 ألفا و196 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و731 ألفا و423 حالة.

وأوضحت الحكومة - وفقا لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية اليوم /الأحد/ - أنه تم تسجيل 61 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 132 ألفا و437 حالة.

وأشارت إلى ارتفاع عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا إلى 48 مليونا وألف و316 شخصا، بينما بلغ عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 42 مليونا و639 ألفا و781 شخصا حتى الآن.