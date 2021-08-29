فرنسيون يؤيدون التطعيم ضد كورونا يدعون إلى تنظيم مظاهرة

باريس- (د ب أ):

دعا أشخاص يؤيدون التطعيم ضد فيروس كورونا إلى تنظيم مظاهرة في مدينة "ليون" الفرنسية غدا الإثنين، مع استمرار المظاهرات ضد التطعيم واللوائح التي يتم تطبيقها لمواجهة فيروس كورونا في فرنسا.

ويسعى المؤيدون إلى إظهار أن معارضي التطعيمات أقلية، طبقا لما ذكره جاك بوكو، الذي شارك في الدعوة المؤيدة للتطعيم لقناة "فرنس إنفو".

وقال بوكو "لقد قررنا أن نجعل أصواتنا مسموعة ونظهر أننا نرغب في التطعيم".

وأضاف "ندرك من بيانات من العلماء والخبراء أن التطعيمات هي السبيل الوحيد للقضاء على تلك الجائحة".

وتابع أنه يشعر بالفزع من الانقسامات في البلاد، الناجمة عن جدل بشأن اللقاح والحديث عن "مقاومة وديكتاتورية".

وقال إن مثل تلك الكلمات أكثر ملاءمة للوضع في أفغانستان، في إشارة إلى استيلاء طالبان مؤخرا على السلطة.

وكان عشرات الآلاف من الأشخاص قد تظاهروا أمس السبت مجددا ضد اللوائح الصارمة التي تطبقها الحكومة للحد من انتشار الفيروس.

وشارك حوالي 160 ألفا في 200 مظاهرة في مختلف أنحاء البلاد، طبقا لما ذكرته وزارة الداخلية. وتم تنظيم احتجاجات مماثلة الأسبوع الماضي، شارك فيها 175 ألف شخص، فيما تظاهر حوالي 215 ألفا في الأسبوع قبل الماضي.