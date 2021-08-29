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رويترز: اليابان تبحث استخدام أكثر من لقاح للتطعيم ضد كورونا

02:20 م الأحد 29 أغسطس 2021
رويترز: اليابان تبحث استخدام أكثر من لقاح للتطعيم ضد كورونا

فيروس كورونا في اليابان

وكالات:

قال مسؤول التطعيم ضد فيروس كورونا في اليابان اليوم الأحد إن بلاده تبحث إمكانية استخدام جرعات لقاح "أسترازينيكا" مع جرعات لقاحات أنتجتها شركات أخرى لتسريع وتيرة برنامج التطعيم، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف تارو كونو، رئيس برنامج التطعيم لشبكة "فوجي" التلفزيونية: "طلبت من وزارة الصحة تكوين رأي بشأن استخدام جرعة أولى من لقاح "أسترازينيكا" وجرعة ثانية من لقاح "فايزر" أو استخدام جرعة أولى من "أسترازينيكا" وجرعة ثانية من "موديرنا"".

وتابع أن من شأن ذلك الإسراع ببرنامج التطعيم من خلال تقصير الفترات بين الجرعتين الأولى والثانية عند استخدام لقاح "أسترازينيكا".

وفي يوليو وافقت اليابان التي كانت في السابق تعتمد على لقاحي "فايزر" و "بيونتك" و"موديرنا" على استخدام لقاح "أسترازينيكا" وحصلت على مليوني جرعة منه.

وتكافح اليابان أسوأ موجة إصابات نتجت عن السلالة "دلتا" وزادت الإصابات اليومية على 25 ألفا هذا الشهر للمرة الأولى.

ومعدل التطعيم في اليابان أقل من نظيره في الدول الأخرى المتقدمة، وطعمت اليابان 54 في المئة من سكانها بجرعة واحدة على الأقل بينما طعمت 43 في المئة بجرعتين بحسب إحصاء للتطعيمات أجرته "رويترز".

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