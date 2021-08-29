جونز هوبكنز: إجمالي إصابات كورونا حول العالم وصل إلى 215 مليونا و934 ألفا و399 حالة

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 215 مليونا و934 ألفا و399 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأحد - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و493 ألفا و971 حالة.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم، حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 38 مليونا و757 ألفا و6 حالات حتى الآن.