كوريا الجنوبية تسجل 1619 إصابة جديدة بكورونا و3 وفيات

سول - (د ب أ):

أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 1619 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 248 ألفا و 568 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة إضافية بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2279 حالة.

يشار إلى أن كوريا الجنوبية قامت منذ بدء حملة التطعيم ضد الفيروس في فبراير الماضي بتوزيع الجرعة الأولى من اللقاح على 28 مليون شخص، من تعداد سكان البلاد البالغ عددهم 52 مليون مواطن.