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ماكرون يزور ليلا مدينة الكاظمية ببغداد

02:43 ص الأحد 29 أغسطس 2021
ماكرون يزور ليلا مدينة الكاظمية ببغداد

إيمانويل ماكرون

بغداد - (د ب أ):

زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في وقت متأخرة من ليل السبت ضريح الإمامين موسى بن جعفر الكاظم، ومحمد بن علي الجواد في حي الكاظمية شمالي بغداد.

وذكر بيان للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء العراقي والرئيس الفرنسي التقيا القائمين على العتبة الكاظمية المقدسة، فضلاً عن إجراء جولة في مكتبة العتبة الكاظمية.

وعلى جانب آخر وصل ماكرون إلى إقليم كردستان في إطار زيارته الحالية للعراق بعد مشاركته في أعمال قمة بغداد للتعاون والشراكة.

إيمانويل ماكرون بغداد العراق مصطفى الكاظمي

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