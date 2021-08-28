قمة بغداد.. أمير قطر يدعو المجتمع الدولي لتقديم الدعم للعراق

بغداد- أ ش أ:

دعا أمير دولة قطر تميم بن حمد الثاني، المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم للعراق؛ ليتمكن من استكمال إعادة بناء المؤسسات المدنية والعسكرية؛ لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية المنشودة للشعب العراقي.

وثمن أمير قطر - خلال انطلاق أعمال مؤتمر "بغداد للتعاون والشراكة" في العاصمة العراقية بغداد، السبت - الجهود التي بذلت في العراق خلال السنوات الماضية، منوها بإرساء الأمن واستقرار بالعراق ومواصلة بناء مؤسساته وتكريس استقراره وترسيخ سيادته الوطنية.

وقال تميم "إن وحدة العراق وطنا وشعبا وتعزيز مؤسسات الدولة الشرعية بما في ذلك وحدة السلاح الشرعي في ظل سيادة الدولة هي من أهم الخطوات في هذا الاتجاه".

وأضاف أن دولة قطر تؤمن بأن العراق له دور فاعل في إرساء الأمن والسلم في المنطقة، مؤكدا حرص بلاده على دعم العراق لاستعادة دوره ومكانته التي يستحقها على المستويين الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن أمن واستقرار العراق هو من أمن واستقرار المنطقة، و"أننا نواصل دعمنا إلى الشعب العراقي الشقيق ومساندته في تحقيق تطلعاته في السلام والتنمية".