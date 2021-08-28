روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال
موسكو- (أ ش أ):
أعلن السفير الروسي لدى فنزويلا وجمهورية هايتي سيرجي ميليك باجداساروف، عن إرسال بلاده مساعدات إنسانية إلى هايتي.
وأضاف السفير - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "وصلت الطائرة الأولى التي تحمل مساعدات إنسانية من روسيا إلى هايتي"، مشيرا إلى أن المساعدات تتألف من وحدات طبية.
وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة - في 14 أغسطس - المنطقة المقابلة لسواحل هايتي. وتجاوز عدد الضحايا 2.2 ألف شخص، وتقدر أضرار الكارثة بما لا يقل عن 1.12 مليار دولار.
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