روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال

موسكو- (أ ش أ):

أعلن السفير الروسي لدى فنزويلا وجمهورية هايتي سيرجي ميليك باجداساروف، عن إرسال بلاده مساعدات إنسانية إلى هايتي.

وأضاف السفير - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "وصلت الطائرة الأولى التي تحمل مساعدات إنسانية من روسيا إلى هايتي"، مشيرا إلى أن المساعدات تتألف من وحدات طبية.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة - في 14 أغسطس - المنطقة المقابلة لسواحل هايتي. وتجاوز عدد الضحايا 2.2 ألف شخص، وتقدر أضرار الكارثة بما لا يقل عن 1.12 مليار دولار.​