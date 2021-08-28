Masrawy logo white

روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال

09:00 ص السبت 28 أغسطس 2021
روسيا ترسل مساعدات إنسانية إلى هايتي بعد كارثة الزلزال

أرشيفية

موسكو- (أ ش أ):
أعلن السفير الروسي لدى فنزويلا وجمهورية هايتي سيرجي ميليك باجداساروف، عن إرسال بلاده مساعدات إنسانية إلى هايتي.

وأضاف السفير - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "وصلت الطائرة الأولى التي تحمل مساعدات إنسانية من روسيا إلى هايتي"، مشيرا إلى أن المساعدات تتألف من وحدات طبية.

وضرب زلزال بقوة 7.2 درجة - في 14 أغسطس - المنطقة المقابلة لسواحل هايتي. وتجاوز عدد الضحايا 2.2 ألف شخص، وتقدر أضرار الكارثة بما لا يقل عن 1.12 مليار دولار.​

هذا المحتوى من

روسيا مساعدات إنسانية هايتي الزلزال

الخبر التالى:

الرئيس الفرنسي: مؤتمر بغداد تاريخي ومهم لاستقرار المنطقة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
221

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

517

متعافون اليوم

287159

إجمالي الإصابات

16701

إجمالي الوفيات

237056

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • برقم الجلوس.. برقم الجلوس.. رابط رسمي للحصول على نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بالقاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا