رئيس حكومة الوحدة الليبية: مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها
طرابلس - (أ ش أ):
أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.
وقال الدبيبة- وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية- إن الحكومة الليبية قدمت خطة أمنية ولوجوستية من أجل تنظيم الانتخابات، موضحا أن من يريدون تعطيل الانتخابات هم من يتحدثون عن عدم قدرة الحكومة على تنظيمها.
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