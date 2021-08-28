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رئيس حكومة الوحدة الليبية: مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها

12:37 ص السبت 28 أغسطس 2021
رئيس حكومة الوحدة الليبية: مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها

عبدالحميد الدبيبة

طرابلس - (أ ش أ):

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

وقال الدبيبة- وفقا لما أوردته بوابة (الوسط) الليبية- إن الحكومة الليبية قدمت خطة أمنية ولوجوستية من أجل تنظيم الانتخابات، موضحا أن من يريدون تعطيل الانتخابات هم من يتحدثون عن عدم قدرة الحكومة على تنظيمها.

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عبدالحميد الدبيبة ليبيا طرابلس الحكومة الليبية

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