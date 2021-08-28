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ماكرون يصل إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد

12:32 ص السبت 28 أغسطس 2021
ماكرون يصل إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد

إيمانويل ماكرون

بغداد - (د ب أ):

وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء اليوم الجمعة إلى العراق للمشاركة في قمة بغداد.

ومن المقرر أن تنطلق القمة غدا السبت بمشاركة 9 دول إضافة إلى ممثلين عن الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة ودول العشرين والإتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية.

وجرى للرئيس الفرنسي إستقبال رسمي كبير بمطار بغداد الدولي كان في مقدمة المستقبلين رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي وعدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين.

وتناقش القمة المعروفة إعلاميا بـ قمة دول الجوار"، ملفات حساسة ومهمة تتعلق بموضوعات داخلية وخارجية ترتبط باستقرار العراق وتعزيز أمنة.

إيمانويل ماكرون فرنسا قمة بغداد العراق

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