الجيش الألماني: إجلاء 538 شخصًا من أفغانستان الأربعاء

برلين - (د ب أ)

أعلن الجيش الألماني على تويتر أنه نقل 538 شخصًا إضافيا من كابول عبر ثلاث رحلات جوية يوم الأربعاء.

ويصل بذلك عدد الأشخاص الذين أجلتهم القوات الألمانية من البلاد إلى 5193 شخصًا، من بينهم أكثر من 3600 أفغاني.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت القوات الألمانية أنها تعاونت مع القوات الأمريكية لإرسال مروحيات في جميع أنحاء كابول لإجلاء 21 ألمانيًا من نقاط خروج تم ترتيبها مسبقا ، وفقا لما ذكره إيبرهارد تسورن، المفتش العام في الجيش الألماني المسؤول عن تقييم القوات المسلحة.