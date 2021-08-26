Masrawy logo white

سول تدعو روسيا للقيام بدور فعال لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية

12:06 ص الخميس 26 أغسطس 2021
سول تدعو روسيا للقيام بدور فعال لدفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية

كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية - (أ ش أ)

دعا وزير الوحدة الكوري الجنوبي "لي إن-يونغ" روسيا إلى القيام بـ "دور بناء" في دفع عملية السلام في شبه الجزيرة الكورية، مشددا على أن شبه الجزيرة تمر بنقطة تحول حاسمة.

وذكرت وكالة أنباء كوريا الجنوبية "يونهاب"، أن ذلك جاء خلال محادثات "لي إن-يونغ" مع نائب وزير الخارجية والمبعوث النووي الروسي "إيغور مورغولوف" اليوم الأربعاء.

ومن جانبه أكد "مورغولوف" إن روسيا ستقوم بدور نشط من أجل السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية، لافتا إلى الأهمية الاقتصادية والسياسية للتعاون مع الشمال.

وفي سياق منفصل، أعربت كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، عن أسفها الشديد إزاء مضي اليابان في تصريف المياه الملوثة من محطة "فوكوشيما" للطاقة النووية، دون التشاور مع جيرانها، في أعقاب التقارير الأخيرة عن خطتها لبناء نفق تحت البحر لتصريف المياه المشعة.

هذا المحتوى من

كوريا الجنوبية روسيا شبه الجزيرة الكورية وزير الوحدة الكوري الجنوبي

الخبر التالى:

الولايات المتحدة تتوقع بقاء 1500 أمريكي في أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
203

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

311

متعافون اليوم

286938

إجمالي الإصابات

16691

إجمالي الوفيات

236539

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار رعدية على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف توقعات طقس الخميس

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا