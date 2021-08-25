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بلينكن يبحث هاتفيًا مع نظيره الألماني الوضع في أفغانستان

11:53 م الأربعاء 25 أغسطس 2021
بلينكن يبحث هاتفيًا مع نظيره الألماني الوضع في أفغانستان

أنتوني بلينكن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

بحث أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، في اتصال هاتفي الأربعاء، مع نظيره الألماني هايكو ماس الأوضاع في أفغانستان.

وقال نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الوزيرين تبادلا وجهات النظر بشأن التنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وألمانيا بشأن الموقف الأفغاني بما في ذلك عبور آلاف الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان عبر قاعدة رامشتاين الجوية الألمانية ضمن مواقع أخرى في ألمانيا.

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أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي الولايات المتحدة أفغانستان هايكو ماس

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