وفاة نائب عربي بالكنيست الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):

أفادت تقارير إسرائيلية وفلسطينية بوفاة النائب في الكنيست الإسرائيلي عن "القائمة الموحدة"، العربية، سعيد الخرومي /49 عاما/، فجر اليوم الأربعاء، إثر تعرضه لنوبة قلبية حادة.

وتم نقل الخرومي، وهو من قرية شقيب السلام في النقب، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع، وهو بحالة خطيرة جدا، وحاول الأطباء إنقاذ حياته، قبل أن يعلنوا وفاته متأثرا بالنوبة القلبية.

وكان الخرومي شغل منصب الأمين العام للقائمة العربية الموحدة ومدير مكتبها السياسي، بين الأعوام 2002-2014 .

ونعت الحركة الإسلامية في إسرائيل والقائمة العربية الموحدة، الفقيد، ولفتت إلى أنه عمل الكثير لخدمة المجتمع العربي في إسرائيل.

كما نعاه وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، وقال إنه كان من بين الذين مهدوا الطريق للحكومة الحالية و"آمن في إمكانية إحداث التغيير ودفع المجتمع الإسرائيلي قدما".

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، يتوقع أن تخلف السيدة إيمان خطيب ياسين الراحل في الكنيست.