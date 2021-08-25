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استطلاع: غالبية الأمريكيين يثقون في وعد بايدن بإجلاء مواطنيه من أفغانستان

07:59 ص الأربعاء 25 أغسطس 2021
استطلاع: غالبية الأمريكيين يثقون في وعد بايدن بإجلاء مواطنيه من أفغانستان

جو بايدن

واشنطن - أ ش أ:

أظهر استطلاع حديث أن غالبية الناخبين بالولايات المتحدة يثقون في وعد الرئيس جو بايدن بإجلاء جميع الأمريكيين من أفغانستان لكنهم يرون أنه مذنب بسبب سوء إدارة عملية انسحاب القوات الأمريكية من تلك الدولة.

ووفقا لهذا الاستطلاع ، الذي أجرته مؤسسة "هاريس إكس" الأمريكية بالتعاون مع صحيفة ذا هيل ، ونشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، فإن 58% من الناخبين المسجلين أعربوا عن تصديقهم لبايدن في تعهده في حين أبدى 42% عدم ثقتهم فيه.

ومن جهة أخرى، رأى 52% من الناخبين أن قرار بايدن بإرسال قوات مجددا إلى أفغانستان يشير إلى أنه مذنب بسوء إدارة الموقف في القضية الأفغانية.​

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جو بايدن الولايات المتحدة أفغانستان انسحاب القوات الأمريكية

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