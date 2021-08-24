بايدن: نتجه لإنهاء عمليات الإجلاء في نهاية أغسطس

وكالات

‏أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن بلاده تتجه لإنهاء مهمة الإجلاء بحلول 31 أغسطس الجاري.

وقال بايدن في كلمة مساء الثلاثاء تعليقًا على التطورات في أفغانستان، إن ضمان الإجلاء في موعده المحدد يعتمد على تعاون طالبان وأنه طلب من البنتاجون خططًا طارئة إذا لزم الأمر.

‏وأشار إلى أز مواجهة الإرهابي لا تتطلب أن تكون هناك قوات أمريكية في أفغانستان بل أن تعزز واشنطن التنسيق مع حلفائها في كل مكان.

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض الأمريكى جين ساكي عقب مؤتمر عقده زعماء مجموعة الدول السبع عبر تقنية الفيديو إن الولايات المتحدة ستجلي قواتها من أفغانستان بحلول الحادى والثلاثين من أغسطس كما هو مخطط.

وأضافت فى إشارة إلى ماقاله الرئيس الأمريكى جو بايدن خلال المؤتمر "لقد أكد اننا في طريقنا حاليًا للانتهاء بحلول الحادى والثلاثين من أغسطس ، وقدم معلومات محدثة عن التقدم المحرز في إجلاء الأمريكيين الذين يريدون العودة إلى الوطن ورعايا الدول الثالثة والأفغان الذين كانوا حلفاء لنا خلال الحرب".

وذكرت ساكى: "لقد أوضح أيضًا أنه مع كل يوم من العمليات على الأرض فإننا نكون قد أضفنا خطرًا على قواتنا مع تزايد التهديدات من جانب تنظيم داعش" في إشارة إلى جماعة إرهابية نشطة في أفغانستان.

واستطردت ساكي تقول إن استكمال المهمة بحلول الحادى والثلاثين من أغسطس يعتمد على التنسيق المستمر مع طالبان، بما في ذلك استمرار حرية وصول الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم إلى المطار.

وذكرت ساكى "بالإضافة إلى ذلك، طلب الرئيس من البنتاجون ووزارة الخارجية إعداد خطط طوارئ لتعديل الجدول الزمني إذا أصبح ذلك ضروريًا".