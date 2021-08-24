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البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب الى تغليب علاقات الإخوة ومصالح الشعبين الشقيقين

11:08 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
البرلمان العربي يدعو الجزائر والمغرب الى تغليب علاقات الإخوة ومصالح الشعبين الشقيقين

البرلمان العربي

مصر - (أ ش أ)

أعرب البرلمان العربي عن قلقه البالغ إزاء تطورات العلاقات بين الجزائر والمغرب، إثر إعلان الجزائر قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، داعيا كلا البلدين إلى تغليب علاقات الإخوة بينهما ومصالح شعبيهما الشقيقين، والتي تفرض ضبط النفس وتجنب التصعيد في العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وطالب البرلمان العربي، في بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، كلًا من الجزائر والمغرب بالانخراط في حوار بناء لتهدئة التوتر ومناقشة القضايا الخلافية بينهما في إطار أخوي عربي، مؤكدا أن كلا من المغرب والجزائر قوتين رئيسيتين ومؤثرين في المنظومة العربية والإقليمية، ويتحملان مسؤولية كبيرة في تعزيز التضامن العربي ونبذ الخلافات والفرقة.

كما أكد البرلمان العربي ثقته التامة في حكمة قادة كلا البلدين وقدرتهما على تجاوز هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن

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