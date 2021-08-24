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روسيا تعزز قاعدتها العسكرية بطاجيكستان في ضوء سيطرة طالبان على أفغانستان

04:10 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
روسيا تعزز قاعدتها العسكرية بطاجيكستان في ضوء سيطرة طالبان على أفغانستان

روسيا

موسكو - (د ب أ):

قامت روسيا بتحديث قاعدتها العسكرية في دولة طاجيكستان بآسيا الوسطى، في ضوء سيطرة طالبان على السلطة في أفغانستان.

وأعلن الجيش الروسي اليوم الثلاثاء، جلب عدد من أنظمة "كورنيت" الروسية المضادة للدبابات، إلى الجمهورية السوفيتية السابقة الواقعة على الحدود مع أفغانستان. وتم تصميم الأنظمة الصاروخية للإطلاق صوب مركبات العدو المدرعة، والأهداف الجوية.

جدير بالذكر أن روسيا، التي تمتلك أكبر قاعدة عسكرية أجنبية في طاجيكستان، تراقب أنشطة طالبان في أفغانستان بقلق، بسبب مخاوف من احتمال قيام المسلحين الإسلاميين بغزو الأراضي السوفيتية السابقة. وتجري موسكو مفاوضات منذ فترة طويلة مع طالبان.

وكان وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، أعلن منذ نحو شهر، عن توسيع منشآت آسيا الوسطى. وقد شاركت روسيا مؤخرا في العديد من التدريبات العسكرية مع طاجيكستان ودول أخرى في آسيا الوسطى.

روسيا طاجيكستان حركة طالبان أفغانستان

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