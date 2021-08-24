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جماعات إرهابية تهاجم منازل المواطنين في درعا السورية

02:04 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
جماعات إرهابية تهاجم منازل المواطنين في درعا السورية

ارشيفية

درعا - أ ش أ

هاجمت جماعات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية بمنطقة درعا السورية ما تسبب بوقوع خسائر مادية.

وذكر التلفزيون السوري ، إن قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل صرح بإن المجموعات الإرهابية استهدفت خلال الليلة الماضية بنحو 14 قذيفة هاون حي الكاشف والمنطقة الصناعية وفوج الإطفاء ومنطقة غرز ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والبنى التحتية.

ولفت قائد الشرطة إلى أن المجموعات الإرهابية اعتدت بالأسلحة الرشاشة على نقاط تفتيش للجيش العربي السوري قرب حديقة حميدة الطاهر ومنطقة المنشية على أطراف درعا البلد دون وقوع إصابات موضحاً أن وحدات الجيش العاملة ردت على مصادر الاعتداء ومنصات إطلاق القذائف.

هذا المحتوى من

Asha
جماعات إرهابية منازل المواطنين درعا السورية سوريا

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