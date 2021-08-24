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اختطاف طائرة أوكرانية من كابول .. والخاطفون يتوجهون بها لإيران

10:02 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
اختطاف طائرة أوكرانية من كابول .. والخاطفون يتوجهون بها لإيران

ارشيفية

موسكو- (د ب أ):

قال نائب وزير الخارجية الأوكراني يفجيني ينين، الثلاثاء، إن مجهولين اختطفوا طائرة أوكرانية كانت وصلت إلى العاصمة الأفغانية كابول للقيام بإجلاء مواطنين أوكرانيين، حسبما نقلت وكالة "تاس" الروسية.

وأضاف ينين أن الخاطفين توجهوا بالطائر إلى إيران.

وأوضح المسؤول الأوكراني:"استولى مجهولون على طائرتنا يوم الأحد الماضي. واليوم الثلاثاء، تم بالفعل سرقة الطائرة منا، وتوجهت إلى إيران، وعلى متنها مجموعة مجهولة من الركاب، بدلا من إجلاء أوكرانيين".

وتحدث ينين عن فشل ثلاث محاولات تالية لإجلاء مواطنين، لأن الأفراد لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار.

اختطاف طائرة أوكرانية إيران وزير الخارجية الأوكراني إجلاء مواطنين أوكرانيين

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