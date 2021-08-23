الأردن يوافق على مرور 2500 أفغاني عبر أراضيه للولايات المتحدة

عمان - أ ش أ

وافق الأردن، اليوم الإثنين، على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيه في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير ضيف الله الفايز- وفقا لوكالة الأنباء الأردنية- أن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة إسهاما في معالجة تداعيات الأزمة التي تشهدها افغانستان حاليا، مؤكدا أنه جرى الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذي يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إليها.