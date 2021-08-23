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كامالا هاريس تعهدت التزاما دائما للولايات المتحدة في آسيا

12:10 م الإثنين 23 أغسطس 2021
كامالا هاريس تعهدت التزاما دائما للولايات المتحدة في آسيا

كامالا هاريس لدى وصولها إلى سنغافورة

واشنطن- (أ ف ب):

تعهدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس الاثنين "التزاما دائما" للولايات المتحدة في آسيا في وقت يثير الانسحاب الأمريكي الفوضوي من أفغانستان مخاوف بين حلفائها.

وقالت المسؤولة خلال زيارتها سنغافورة ضمن رحلة في آسيا تشمل محطة في فيتنام "وعدت إدارتنا بالتزام دائم في سنغافورة وجنوب شرق آسيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ".

وأضافت هاريس خلال مؤتمر صحافي "سبب وجودي هنا هو أن الولايات المتحدة قوة عالمية، ونحن نأخذ هذا الدور على محمل الجد".

وألقت العودة السريعة لحركة طالبان إلى السلطة ومشاهد آلاف الأفغان الساعين بيأس إلى الفرار من البلاد، بظلال جديدة على مكانة الولايات المتحدة كقوة عظمى.

وتنتظر الكثير من الدول الآسيوية التي لطالما اعتمدت على النفوذ أو القوات الأميركية من أجل ضمان أمنها، إشارات مطمئنة من الولايات المتحدة بعد الانسحاب الفوضوي من أفغانستان واستيلاء طالبان على السلطة.

هذا المحتوى من

AFP
كامالا هاريس الولايات المتحدة آسيا الانسحاب الأمريكي أفغانستان

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