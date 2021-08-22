طالبان في كابول: البنتاجون يلمح إلى توسيع العمل خارج إطار المطار وسط مخاوف أمنية

كابول- (بي بي سي):

أعرب مسؤولون في وزارة الدفاع الأمريكية عن قلقهم من احتمال شن تنظيم الدولة هجمات على مطار كابول، وألمحت الوزارة بأنها قد توسع رقعة الإجلاء خارج مطار كابول للمساعدة في تسريع وصول المواطنين والأفغان المؤهلين للمغادرة إلى المطار.

ولم يوجه أي تنظيم تهديدا علنيا، لكن الأمريكيين يقولون إنهم يبحثون عن سبل بديلة للمطار لتسريع المهمة.

ونصحوا المواطنين الأمريكيين والأفغان تجنب الذهاب إلى المطار إن لم يطلب منهم الحضور بشكل شخصي، للحد من الفوضى عند بوابات الدخول.

وقدر عدد الموجودين صباح اليوم في المطار بأكثر من 18 ألف مغادر.

ومن المتوقع أن تستعين وزارة الدفاع بشركات الطيران المدني الأمريكية للمساعدة في الإجلاء من القواعد الجوية في الشرق الأوسط وألمانيا.

وحملت طالبان الولايات المتحدة مسؤولية الفوضى في مطار كابول. ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن أمير خان متقي أحد المسؤولين البارزين في الحركة قوله إن "أمريكا بكل قوتها واستعداداتها، فشلت في إحلال النظام في المطار. السلام والهدوء يسودان في جميع أنحاء البلاد، لكن مطار كابول فقط غارق بالفوضى".