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التعاون الإسلامي : المصالحة مفتاح السلام في أفغانستان

03:59 م الأحد 22 أغسطس 2021
التعاون الإسلامي : المصالحة مفتاح السلام في أفغانستان

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض- (د ب أ):

انطلق مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي اليوم الأحد في جدة غرب السعودية لبحث التطورات في أفغانستان.

وأكد مندوب السعودية الدائم لدى المنظمة صالح السحيباني تأييد "نهج الحوار في أفغانستان"، مجددا الدعوة "لإحلال السلام" بالبلاد.

ودعا السحيباني ، في كلمة خلال بداية الاجتماع اليوم ، "حركة طالبان وكافة الأطراف لحفظ الأمن"، وحث "المجتمع الدولي على تقديم المساعدة لأفغانستان".

وأشار إلى أن "الشعب الأفغاني عانى كثيرا من ويلات الحروب"، داعيا إلى "تسوية سياسية شاملة بأفغانستان".

بدوره، أبدى أمين عام المنظمة يوسف بن عثيمين قلقا من الأوضاع في أفغانستان ، آملا بعودة الهدوء إلى البلاد.

وتحدث بن عثيمين عن "نمو متصاعد للاحتياجات الإنسانية في أفغانستان"، مشيرا إلى أن "المصالحة هي مفتاح إحلال السلام" في البلاد، داعيا "سلطات أفغانستان لتعزيز الحوار".

كما دعا الى "عدم استخدام أفغانستان ملاذا للإرهاب مجددا"، "والعمل على إنهاء العنف".

وتعقد منظمة التعاون الإسلامي بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية اليوم اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان.

منظمة التعاون الإسلامي أفغانستان حركة طالبان

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