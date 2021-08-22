عالميا.. إصابات كورونا تتجاوز 211 مليونا والوفيات تتخطى 4 ملايين و423 ألفا

واشنطن - أ ش أ:

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 211 مليونا و364 ألفا و677 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لما ذكرته شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية اليوم الأحد - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم بلغت 4 ملايين و423 ألفا و507 حالات.

يشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس حول العالم حيث بلغ إجمالي عدد المصابين 37 مليونا و673 ألفا و118 حالة حتى الآن.