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السعودية تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ لبحث الأحداث في أفغانستان

08:26 م السبت 21 أغسطس 2021
السعودية تدعو منظمة التعاون الإسلامي لاجتماع طارئ لبحث الأحداث في أفغانستان

منظمة التعاون الإسلامي

الرياض - (د ب أ)

قالت منظمة التعاون الإسلامي التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها في بيان لها اليوم السبت إنه "بناءً على دعوة السعودية رئيسة الدورة الحالية للقمة الإسلامية، تعقد المنظمة اتي تضم في عضويتها 57 دولة مسلمة، غدا الاحد، اجتماعا استثنائيا مفتوح العضوية على مستوى المندوبين الدائمين، لتدارس الأوضاع والأحداث الجارية في أفغانستان، بمقر الأمانة العامة".

وكانت السعودية أعلنت الاثنين الماضي أن المملكة مهتمة بمتابعة الأحداث الجارية في أفغانستان بعد دخول عناصر حركة طالبان العاصمة الأفغانية، كابول، وتعرب عن أملها في استقرار الأوضاع فيها بأسرع وقت.

وأضافت الوزارة في بيان لها، أن الحكومة السعودية "تأمل أن تعمل حركة طالبان وكل الأطراف الأفغانية على حفظ الأمن والاستقرار والأرواح والممتلكات، وتؤكد في الوقت ذاته وقوفها إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وخياراته التي يقررها بنفسه دون تدخل من أحد".

وكانت السعودية أكدت الأحد الماضي، وصول أعضاء بعثتها الدبلوماسية في أفغانستان إلى وطنهم، وذلك بعد إجلائهم، وسط حالة عدم الاستقرار والأوضاع الراهنة التي تشهدها جمهورية أفغانستان.

وتولي السعودية أهمية للشأن الأفغاني حيث رعت السعودية في يونيو الماضي، مؤتمر "إعلان السلام في أفغانستان" الذي جمع كبار المسؤولين والعلماء من أفغانستان وباكستان، واستضافته رابطة العالم الإسلامي، بمكة المكرمة، لتعميق المصالحة بين الأطراف الأفغانية، وإرساء دعائم السلام في البلاد.

منظمة التعاون الإسلامي أفغانستان الرياض السعودية

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