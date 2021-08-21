الفاتيكان يعاقب رئيس أساقفة بولنديًا بعد مزاعم عن اعتداء على قاصرين

الفاتيكان - (د ب أ)

عاقب الفاتيكان رئيس أساقفة فخري، بولندي الجنسية بعد مزاعم إهمال تتعلق بالاعتداء الجنسي على قاصرين من قبل رجال الدين.

وقالت الأسقفية المسؤولة اليوم السبت إن ماريان جولبيوسكي الذي يبلغ من العمر 85 عامًا، رئيس أساقفة فروكلاف منذ فترة طويلة "لم يعد يُسمح له بالمشاركة في الاحتفالات العامة"، وسيعيش حياة بروح من "التكفير (عن الذنب) والصلوات" .

ووفقا لأمر الفاتيكان، يتعين على جولبيوسكي أيضا أن يدفع "مبلغا مناسبا من المال" لمؤسسة سانت جوزيف، التي أسسها مؤتمر الأساقفة البولنديين لدعم ضحايا الاعتداء الجنسي.

وفي الأشهر القلائل الماضية، عاقب الفاتيكان العديد من الأساقفة البولنديين بسبب الإهمال جراء الاعتداء الجنسي.