وصول مروحيتين تابعتين للجيش الألماني إلى كابول

كابول- (د ب أ):

أرسل الجيش الألماني مروحيتين إلى العاصمة الأفغانية كابول للمشاركة في عمليات إجلاء.

وغرد الجيش الألماني عبر تويتر صباح السبت: "أقلعت مروحيتان طراز إيرباص H145M أمس من فونشتورف ووصلتا إلى كابول".

وبمساعدة المروحيتين، سيتم إحضار أشخاص معرضين للخطر إلى بر الأمان، حيث لا يستطيعون الوصول إلى المطار بمفردهم بسبب الوضع الخطير والمربك في كابول.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الألمانية، فإن الأمر يتعلق "بتوسيع سبل التصرف" في إطار حملة الإجلاء. وأوضحت الوزارة أن المروحتين يمكن استخدامهما لإنقاذ مواطنين ألمان، أو معاونين أفغان، من أوضاع خطيرة.

وقال المفتش العام للجيش، إبرهارد تسورن، في برلين اليوم الجمعة إن القوات الأمريكية تحلق بشكل أساسي بمروحيات كبيرة الحجم وتحتاج إلى مروحيات أصغر في المناطق الحضرية، والتي تمتلكها القوات الألمانية. أوضح الجنرال الأعلى رتبة في الجيش الألماني أن المروحيتين ستستخدمان فقط في كابول، مضيفا أنه لا توجد إمكانية للتوجه إلى مزار الشريف لجلب شخص ما.

وحتى الآن، ينتشر الجيش الألماني فقط داخل مطار كابول، الذي يتم تأمينه من قبل القوات الأمريكية. ومن هناك، تم نقل أكثر من 1600 شخص على متن طائرات عسكرية ألمانية منذ يوم الاثنين الماضي حتى الآن.

وتستخدم دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا، مروحيات في كابول لنقل أشخاص في حاجة للحماية إلى المطار. ويتسم الوضع حول المطار في شمال المدينة بفوضى عارمة منذ أيام. ويحاول آلاف الأفراد اليائسين دخول المطار والصعود على متن طائرات إجلاء - لكن معظم المحاولات تبوء بالفشل.