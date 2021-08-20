السيطرة على حرائق جنوبي فرنسا رغم عدم اخمادها بصورة كاملة

باريس - (د ب أ):

نجحت دائرة الإطفاء في السيطرة على حرائق الغابات المنتشرة في جنوب فرنسا بعد خمسة أيام من اندلاعها.

وقال محافظ مدينة تولون المطلة على البحر المتوسط اليوم الجمعة إن ألسنة اللهب لم تنطفئ بعد في كل مكان.

ويمكن أن تندلع الحرائق مجددا بسبب الظروف الجوية، وما زالت دائرة الإطفاء في وضع الاستعداد.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء نقطة اتصال مركزية للمتضررين من الحرائق التي دمرت أكثر من 8000 هكتار من التضاريس في المناطق الجبلية النائية لخليج سان تروبيه.

وتم إجلاء الآلاف من المقيمين والسياح إلى معسكرات مؤقتا.

وبدأت الشرطة في غضون ذلك في استدعاء الشهود لمعرفة سبب الحريق المدمر الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 26 بجروح طفيفة.