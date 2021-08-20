Masrawy logo white

السيطرة على حرائق جنوبي فرنسا رغم عدم اخمادها بصورة كاملة

05:39 م الجمعة 20 أغسطس 2021
السيطرة على حرائق جنوبي فرنسا رغم عدم اخمادها بصورة كاملة

حرائق الغابات

باريس - (د ب أ):

نجحت دائرة الإطفاء في السيطرة على حرائق الغابات المنتشرة في جنوب فرنسا بعد خمسة أيام من اندلاعها.

وقال محافظ مدينة تولون المطلة على البحر المتوسط اليوم الجمعة إن ألسنة اللهب لم تنطفئ بعد في كل مكان.

ويمكن أن تندلع الحرائق مجددا بسبب الظروف الجوية، وما زالت دائرة الإطفاء في وضع الاستعداد.

وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء نقطة اتصال مركزية للمتضررين من الحرائق التي دمرت أكثر من 8000 هكتار من التضاريس في المناطق الجبلية النائية لخليج سان تروبيه.

وتم إجلاء الآلاف من المقيمين والسياح إلى معسكرات مؤقتا.

وبدأت الشرطة في غضون ذلك في استدعاء الشهود لمعرفة سبب الحريق المدمر الذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 26 بجروح طفيفة.

حرائق الغابات باريس فرنسا اندلاع حريق

الخبر التالى:

ميركل تدعو بوتين للافراج عن المعارض نافالي وتمديد اتفاق الغاز مع أوكرانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أون تايم سبورتس تقرر إيقاف مدحت شلبي لنهاية الموسم

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا