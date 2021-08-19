سنغافورة تلغي "فقاعة السفر" التي دشنتها مع هونج كونج

بانكوك- (د ب ا):

أعلنت سنغافورة، الخميس، أنها ستلغي "فقاعة السفر" التي دشنتها العام الماضي مع هونج كونج.

وقال وزير النقل السنغافوري، إس إيسواران، إن بلاده ستفتح بدلًا من ذلك "ممرًا أحاديًا" للقادمين، بمن في ذلك السائحون القادمون من هونج كونج، ما دام ثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل وبعد الوصول.

وقد أقرت سنغافورة ترتيبات مماثلة منذ العام الماضي مع بروناي ومناطق بالصين ونيوزيلندا وتايوان، حيث تعد هذه الجهات هي الوحيدة التي تستقبل منها سنغافورة سائحين حاليًا.

كما ستسمح سنغافورة ابتداءً من الشهر المقبل بدخول بعض القادمين الملقحين، بمن في ذلك سائحون، من ألمانيا وبروناي، حيث سيتم السماح لهم بالدخول بدون الخضوع للحجر الصحي، ولكن سيجرون اختبارات فيروس كورونا قبل وبعد الوصول.

وتستقبل سنغافورة حاليًا القادمين؛ لأسباب تتعلق بالعمل أو الشؤون الرسمية، إلى جانب المواطنين العائدين من ألمانيا.