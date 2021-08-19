Masrawy logo white

سنغافورة تلغي "فقاعة السفر" التي دشنتها مع هونج كونج

04:29 م الخميس 19 أغسطس 2021
سنغافورة تلغي "فقاعة السفر" التي دشنتها مع هونج كونج

أرشيفية

بانكوك- (د ب ا):

أعلنت سنغافورة، الخميس، أنها ستلغي "فقاعة السفر" التي دشنتها العام الماضي مع هونج كونج.

وقال وزير النقل السنغافوري، إس إيسواران، إن بلاده ستفتح بدلًا من ذلك "ممرًا أحاديًا" للقادمين، بمن في ذلك السائحون القادمون من هونج كونج، ما دام ثبتت سلبية إصابتهم بفيروس كورونا قبل وبعد الوصول.

وقد أقرت سنغافورة ترتيبات مماثلة منذ العام الماضي مع بروناي ومناطق بالصين ونيوزيلندا وتايوان، حيث تعد هذه الجهات هي الوحيدة التي تستقبل منها سنغافورة سائحين حاليًا.

كما ستسمح سنغافورة ابتداءً من الشهر المقبل بدخول بعض القادمين الملقحين، بمن في ذلك سائحون، من ألمانيا وبروناي، حيث سيتم السماح لهم بالدخول بدون الخضوع للحجر الصحي، ولكن سيجرون اختبارات فيروس كورونا قبل وبعد الوصول.

وتستقبل سنغافورة حاليًا القادمين؛ لأسباب تتعلق بالعمل أو الشؤون الرسمية، إلى جانب المواطنين العائدين من ألمانيا.

بانكوك سنغافورة هونج كونج اس ايسواران

الخبر التالى:

إصابة شخص بجروح خطيرة في حادث طعن بمدرسة في السويد

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
123

إصابات اليوم

8

وفيات اليوم

429

متعافون اليوم

285700

إجمالي الإصابات

16638

إجمالي الوفيات

234878

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا