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السفارة الروسية بأفغانستان: ندرس إجراءات إجلاء الروس على متن رحلات مُستأجرة

10:55 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
السفارة الروسية بأفغانستان: ندرس إجراءات إجلاء الروس على متن رحلات مُستأجرة

السفارة الروسية بأفغانستان

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت السفارة الروسية في أفغانستان، اليوم الأربعاء، عن دراسة إجراءات ترتيب رحلات مستأجرة (شارتر) لإجلاء الروس من أفغانستان.

وذكرت السفارة في بيان -نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية- "ندرس إجراءات ترتيب رحلات شارتر لتلبية احتياجات المواطنين الروس.. سنحاول مساعدة الجميع".

وحول رحلة شركة "يوت آير" الروسية التي وصلت كابول من موسكو، الأربعاء، أكدت السفارة الروسية أنه ليس علاقة لتلك الرحلة بإجلاء الروس، موضحة أن "الطائرة التي وصلت كابول ليست بغرض إجلاء الروس، لقد تم استئجارها من قبل بعثة المساعدة الأممية في أفغانستان.. على حد علمنا، تُجري البعثة تغيير روتيني للمسؤولين"، مضيفًا أن البعثة ستستكمل عملها في أقاليم قندوز وجلال آباد وقندهار مع استقرار الأوضاع هناك.

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السفارة الروسية بأفغانستان أفغانستان حركة طالبان

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