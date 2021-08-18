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بيان دولي بشأن وضع النساء في أفغانستان

09:29 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
بيان دولي بشأن وضع النساء في أفغانستان

النساء في أفغانستان

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعربت عدد من الدول عن قلقها العميق من الوضع الذي قد تؤول إليه حال النساء في أفغانستان مع دخول طالبان للعاصمة وكابول وسيطرتهم على الوضع في البلاد.

وجاء في البيان الذي شاركت فيه كل من ألبانيا والأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور والسلفادور والاتحاد الأوروبي وهندوراس وجواتيمالا ومقدونيا الشمالية ونيوزيلندا والنرويج وباراجواي والسنغال وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية: "نشعر بقلق بالغ بشأن النساء والفتيات الأفغانيات وحقهن في التعليم والعمل وحرية الحركة. وندعو من هم في مواقع السلطة في مختلف أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهن".

وتابع "تستحق النساء والفتيات الأفغانيات العيش في أمن وأمان وكرامة، شأنهن شأن الشعب الأفغاني كله، وينبغي تجنب أي شكل من أشكال التمييز والانتهاكات. إن المجتمع الدولي جاهز لمدهن بالمساعدات الإنسانية والدعم لضمان منحهن القدرة على إسماع أصواتهن".

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