Masrawy logo white

البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في 26 أغسطس

07:54 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في 26 أغسطس

جو بايدن

وكالات

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 26 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن بايدن وبينيت سيناقشان القضايا المهمة المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي بما في ذلك إيران.

وأضاف البيان، أن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة جهود دفع السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.

البيت الأبيض جو بايدن نفتالي بينيت

الخبر التالى:

بوتين بحث مع رئيس طاجيكستان الوضع في أفغانستان والأمن الإقليمي

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
112

إصابات اليوم

5

وفيات اليوم

199

متعافون اليوم

285577

إجمالي الإصابات

16630

إجمالي الوفيات

234449

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - أشرف غني: طالبان أرادت رأسي ولم أرغب في إراقة الدماء بأفغانستان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا