البيت الأبيض: بايدن يستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي في 26 أغسطس

وكالات

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء أن الرئيس جو بايدن سيستقبل رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في 26 أغسطس الجاري، حسبما ذكرت فضائية "الحرة" الأمريكية.

وذكر بيان البيت الأبيض، أن بايدن وبينيت سيناقشان القضايا المهمة المتعلقة بالأمن الإقليمي والدولي بما في ذلك إيران.

وأضاف البيان، أن الزيارة ستكون فرصة لمناقشة جهود دفع السلام والأمن والازدهار للإسرائيليين والفلسطينيين.