الرئاسة الجزائرية: ثبوت تورط حركتي "رشاد" الإخوانية و"الماك" في حرائق الغابات

وكالات

ترأس الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون, الأربعاء، اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الأعلى للأمن، خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، عن بيان الرئاسية قوله: "إن تبون ترأس اجتماعًا استثنائيًا للمجلس الأعلى للأمن, خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه الكيان الصهيوني ضد الجزائر".

وأصدر الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين "الماك" الانفصالية و"رشاد" الإخوانية في إشعالها، وذلك بعد تقديم المصالح الأمنية حصيلة الأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لاسيما ولايتي تيزي وزو وبجاية