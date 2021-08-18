الرئيس العراقي يدعو للاحتكام إلى الشعب في الانتخابات البرلمانية المقبلة

بغداد - (د ب أ)

دعا الرئيس العراقي برهم صالح اليوم الأربعاء إلى الاحتكام إلى الشعب العراقي وتحقيق إرادته لتأمين الحياة الحرة الكريمة عبر الانتخابات العامة البرلمانية المقبلة.

وقال في خطاب متلفز بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام الحسين "بلدنا يُمرّ بمرحلةٍ فاصلة ولحظةٍ وطنيةٍ فارقة واستحقاقاتٍ ملحّة لا تخلو من تحديات جسيمة بإنهاءِ الفساد وتأمينِ الحياةِ الحرة الكريمة، وترسيخِ مرجعيةِ الدولة المقتدرة بسيادةٍ كاملة".

وأضاف "يقينا لن يتحققَ ذلك من دونِ الاحتكامِ إلى الشعب وإنفاذِ إرادتِه الحرة، عبر الانتخابات المقبلة وألا نستخف بحجم التحديات التي تكتنف هذه الانتخابات ونتفهمُ المخاوف القائمةِ حولها".

وشدد الرئيس العراقي على أنه "يجب أن نتعامل مع هذه المخاوف بجدية وهذا يتطلب حرصًا وحوارًا وطنيًا مخلصًا لتطمين العراقيين ومعالجة مكامن الخلل في العملية الانتخابية وغلق الثغرات وتهيئة أجواء تسودها الثقة، تحقيقًا لما هو مأمول في أن تكون الانتخابات المسار السلمي الصحيح للتغيير والإصلاح والخروج من أزمات البلد المتراكمة".

وأكد" لا خيار أمامنا إلا الاحتكام إلى صوت الشعب وهو وعدٌ قطعناه على أنفسنا، وواجبنا الانتصار لإرادته الحرة بعيدًا عن كل قيمومةٍ أو تدخل أو تلاعب، فالشعبُ مصدرُ السلطات وأساسُ الحكم، وخياراتُه يجب أن تكونَ الحاكمة وفوقَ أي اعتبار".