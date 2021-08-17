الخارجية الإيطالية: سفارتنا لدى أفغانستان تعمل من مقر الوزارة في روما

إيطاليا - (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية الإيطالية، اليوم الثلاثاء، أن السفارة الإيطالية لدى أفغانستان تعمل من مقر وزارة الخارجية الإيطالية في روما.

وأوضحت وزارة الخارجية، حسبما أوردت وكالة أنباء (أنسا) الإيطالية، أن السفارة تعمل تحت إشراف السفير الإيطالي لدى أفغانستان فيتوريو ساندالي الذي عاد من أفغانستان أمس برفقة 70 موظفًا دبلوماسيًا ومواطنًا إيطاليًا ونحو 20 أفغانيًا بعد سيطرة حركة طالبان على كابول.

وأكدت الخارجية الإيطالية أن السفارة على اتصال وثيق مع شركاء إيطاليا الأوروبيين.