ألمانيا تعلق المساعدات إلى أفغانستان بعد سيطرة "طالبان" على كابول

برلين- (بي بي سي):

أعلنت الحكومة الألمانية، الثلاثاء، تعليقَ مساعداتها التنموية لأفغانستان مع عودة حركة طالبان للسيطرة على مقاليد البلاد.

وقال وزير التنمية غيرد مولر، في مقابلة مع صحيفة رينيش بوست اليومية إن "التعاون الحكومي من أجل التنمية معلق في الوقت الحالي".

وكانت ألمانيا تخصص سنويًا مساعدات بقيمة 430 مليون يورو لأفغانستان.