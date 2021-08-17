السلطات الإسرائيلية تقول إن حرائق الغابات في القدس "تمت السيطرة عليها"

تل أبيب- (بي بي سي):

قال مسؤولون في إسرائيل إن رجال الإطفاء سيطروا في الوقت الحالي على حرائق الغابات التي اندلعت الأحد بالقرب من القدس، لكن خدمات الطوارئ تخشى أن تتسبب الرياح القوية في انتشار الحريق مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وعمل المئات من رجال الإطفاء طوال الليل على إخماد النيران التي اندلعت على التلال الحرجية غربي القدس، مركزين جهودهم بشكل رئيسي على إبقاء الحريق بعيدا عن مستشفى هداسا.

وانتقد بعض السكان السلطات لفشلها في التحرك بسرعة كافية في الساعات الأولى لاشتعال الحريق الذي التهم حوالي 5000 دونم من الأرض.

وكانت إسرائيل طلبت مساعدة دولية للتعامل مع الحرائق وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اليونان وقبرص عرضتا إرسال طائرات إطفاء للمساهمة في مكافحة الحرائق.