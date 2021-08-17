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السلطات الإسرائيلية تقول إن حرائق الغابات في القدس "تمت السيطرة عليها"

12:06 م الثلاثاء 17 أغسطس 2021
السلطات الإسرائيلية تقول إن حرائق الغابات في القدس "تمت السيطرة عليها"

أرشيفية

تل أبيب- (بي بي سي):

قال مسؤولون في إسرائيل إن رجال الإطفاء سيطروا في الوقت الحالي على حرائق الغابات التي اندلعت الأحد بالقرب من القدس، لكن خدمات الطوارئ تخشى أن تتسبب الرياح القوية في انتشار الحريق مرة أخرى في وقت لاحق اليوم.

وعمل المئات من رجال الإطفاء طوال الليل على إخماد النيران التي اندلعت على التلال الحرجية غربي القدس، مركزين جهودهم بشكل رئيسي على إبقاء الحريق بعيدا عن مستشفى هداسا.

وانتقد بعض السكان السلطات لفشلها في التحرك بسرعة كافية في الساعات الأولى لاشتعال الحريق الذي التهم حوالي 5000 دونم من الأرض.

وكانت إسرائيل طلبت مساعدة دولية للتعامل مع الحرائق وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن اليونان وقبرص عرضتا إرسال طائرات إطفاء للمساهمة في مكافحة الحرائق.

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تل أبيب السلطات الإسرائيلية حرائق الغابات القدس إسرائيل

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